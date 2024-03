Quand une commune se fait voler son eau !

En ce jour de marché, l'équipe municipale explique aux habitants comment elle va traquer les fraudeurs. Le manque à gagner pour la régie municipale de l'eau est conséquent. Il y a bien sûr quelques fuites que la mairie a fait colmater, mais sur les 178 000 mètres cubes produits chaque année, une part importante se volatilise. "On estime qu'autour de 25 000 mètres cubes sont concernés. Ce manque à gagner représente entre 20 et 30 000 euros pour la commune", affirme le maire de Marsanne (Drôme), Damien Lagier. Les particuliers ou les entreprises indélicates qui se servent sur la borne incendie de la commune sont en cause. Le cas s'est encore produit l'été dernier lors de la réfection d'une route. La mairie suspecte aussi des branchements sauvages sur le réseau d'eau. Pour en avoir le cœur net, il suffit de se rendre dans le réservoir de la commune. Quand on coupe l'eau aux habitants qui ont un contrat, la consommation se poursuit malgré tout. Une découverte qui choque tous ceux qui s'acquittent consciencieusement de leurs factures. Certains voleurs présumés ont été identifiés. La mairie a déposé plainte et une enquête est en cours. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel