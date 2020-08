Quand vient la fin de l'été, les campings se vident

Il y a des signes qui ne trompent pas lorsque la saison s'achève. Dans un camping à Gravelines, on commence à débrancher la prise du camping-car ou encore à ranger les bagages dans la voiture. Les vacances s'achèvent, même la météo ne peut s'empêcher d'être un peu triste. Si certains ont déjà repris la route dès ce vendredi matin, d'autres profitent encore du camping jusqu'au bout. Quant au propriétaire des lieux, il pense désormais à la préparation de la prochaine saison.