Quand votre potager vous donne la patate

Elles sont arrivées avec les beaux jours. Les pommes de terre nouvelles sont prêtes à être récoltées. Malgré leur petite taille, elles ravissent nos jardiniers. "On cultive ça pour le plaisir du goût, puis de retrouver les premières pommes de terre de l’année", confie Thierry Gabet. "La peau ici est très fine donc on peut la manger. Elle est même délicieuse, elle est pleine de vitamines. En plus, elles ont un petit goût légèrement sucré", rajoute Sandrine Duport. Alors pourquoi se priver ? Il faut juste savoir quand les récolter : 90 jours, car les pommes de terre que Thierry a plantées ne sont pas à proprement parler des pommes de terre nouvelles, mais des pommes de terre dites précoces. En effet, il y a trois catégories selon lui : nouvelles, primeurs et précoces. Pas toujours facile de s’y retrouver. Ce n’est donc qu’une question de maturité. Il nous explique : "Les pommes de terre nouvelles sont celles qui sont récoltées toute l’année, avant la pleine maturité". En cuisine, avec Sandrine et nos pommes de terre précoces, on va réaliser une poêlée gourmande à l’ail, au thym et au romarin. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, J. Denniel