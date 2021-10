Quartiers emblématiques : la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière

En plein cœur du bassin minier, la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) fait battre le cœur des habitants depuis 1861. Aujourd'hui, les anciens corons ont été transformés en salles d'exposition et en atelier d'artiste. Mais jusqu'en 2013, la cité a accueilli des dizaines de familles de mineurs, comme celles de Francine Duchâteau, Alain Tison et Jocelyne Perry. Mémoire vivante d'un quartier réhabilité, mais préservé de leur enfance et de leur vie... Ils se souviennent de tout. Ses clichés de famille à la main, Francine nous emmène devant la maison familiale au numéro huit de la rue Gramme. Mais à l'époque, dans les années 40, les façades des corons ne ressemblaient pas vraiment à celles auparavant. Malgré des conditions de vie très dures, une grande solidarité entre les habitants régnait toujours ici. L'histoire de la famille de Francine reste à jamais gravée dans la mémoire de la cité à quelques éléments près, disparus du jardin familial.