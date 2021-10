Quartiers emblématiques : La Rochelle et ses transformations au fil des années

Posée sur le bord de l'océan Atlantique, La Rochelle a le parfum du large. Et une atmosphère particulière règne dans le quartier de Port-Neuf. En 1950, les premières tours s'étaient implantées au milieu des moutons. Les familles s'installaient, dont celle de Jacques Bessière, avec ses dix frères et sœurs. "La particularité, c'est qu'il n'était pas terminé lorsque nous avons emménagé. Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni gaz", raconte-t-il. À Port-Neuf, il n'y a jamais eu de port, ni de bateau. C'était pourtant l'idée de départ des promoteurs de ce quartier qui débouche sur la baie de La Rochelle. Jacques Bessière n'a jamais quitté son quartier. Il y a tous les moments forts de sa jeunesse. Il y a eu notamment les rassemblements sportifs dans le stade des Flandres et les commerçants ambulants remplacés dans les années 60 par des boutiques. La Rochelle des familles nombreuses et ouvrières se raconte aussi dans d'autres quartiers aujourd'hui totalement transformés. La Ville-en-Bois était l'un des quartiers maritimes. Que reste-t-il de celui-ci ?