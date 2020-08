Quatorzaine au Royaume-Uni : les Anglais désertent la Dordogne

Beaucoup de Britanniques ont précipitamment quitté le territoire français pendant le week-end dernier après la décision de Londres de leur imposer une quatorzaine à leur retour. Pourtant, ils étaient au moins 160 000 à passer l'été chez nous. Leur départ a été un coup dur pour de nombreux commerçants et hôteliers. Dans un camping de la Dordogne, la moitié de la clientèle anglaise s'est envolée en à peine 24 heures, du jamais-vu.