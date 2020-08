Quatorzaine : les trains, ferries et avions pris d'assaut par les Britanniques

Le Royaume-Uni s'inquiète de la recrudescence des cas de coronavirus dans notre pays. Dès ce samedi, une quatorzaine sera imposée à toute personne arrivant de l'Hexagone. Du côté des touristes anglais, c'est un peu la panique, car ils ont moins de 24 heures pour rentrer chez eux. Les trains, les ferries ou les avions ont donc été pris d'assaut. En quelques heures, les réservations ont doublé et beaucoup ont dû écourter leurs vacances sans trop comprendre cette mesure surprise.