Quatre à table : allier gourmandise et corps de rêve

Si vous avez envie d'énergie et un peu de soleil dans l'assiette pour être en pleine forme avant l'été, faire le marché avec Félix Robert est tout indiqué. Il va opter pour de bons produits sans trop de matières grasses. Il va relever le défi d'initiation à la cuisine légère avec 30 euros. Direction la poissonnerie. Nous prenons un kilo de coquillages pour l'entrée, et des filets de harengs fumés. Après le plein d'oméga-3, il faut penser aux fibres et aux vitamines : des radis, du gingembre, du citron et des herbes aromatiques, dont des estragons et des basilics nains. Et pour le dessert, des fraises du pays, un bâton de rhubarbe, et un pot de crème fraîche. Félix commence par l'entrée, une salade de coques, toute en fraîcheur. L'astuce, c'est de remplacer l'huile par une marinade. Quelques rondelles de radis et c'est prêt. Une entrée minceur, croquante et acidulée, le juste équilibre entre peps et gourmandise. Pour le dessert, de la fleur de sureau à infuser dans la crème chauffée. Avec les fraises et quelques lamelles de rhubarbe, une douceur peu sucrée, à déguster presque glacée. Et pour le plat principal, des raviolis aux harengs fumés, avec un petit bouillon. TF1 | Reportage E. Tran, Q. Trigodet, L. Cazot