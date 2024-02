Quatre à table : des petits plats mijotés et parfumés

Avec un budget de 30 euros, la cheffe Ker Astou accepte de nous préparer un menu, de l'entrée au dessert, mijoté. Sa cuisine s'inspire de ses origines sénégalaises et vietnamiennes. Pour les ingrédients, nous achetons du lait entier, du filet de poulet noir, du riz et des légumes. Nous prenons aussi des petits oignons vinaigrés et des olives. En cuisine, nous préparons notre entrée : un bouillon japonais. Il faut couper les légumes en dé, les faire saisir avant de les recouvrir d'eau bouillante. Ensuite, ajoutez-y du soja, de l'huile de sésame et des algues déshydratées. Ça donne plus de goût. Il faut également lancer la cuisson du lait entier avec du riz et le sarrasin. La petite astuce est d'ajouter de la fleur de sel dans la cuisson du riz au lait. Sortons ensuite la volaille à mettre en ballottine et cuire dans l'eau bouillante. L'ingrédient principal du poulet Yassa, ce sont les oignons. Ajoutez-y les olives et les petits oignons vinaigrés, ainsi que du jus de citron. C'est un plat qui est très apprécié au Sénégal. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec, L. Baud