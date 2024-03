Quatre à table : la doucet à l'honneur

Annie Detour et Marie-Noëlle Moulin sont ancrées dans leur Forez natal. Rendez-vous dans les vignes bio pour glaner une petite salade de saison : la doucet. Après la cueillette, direction le marché. Nous prenons des pommes de terre pour le plat de résistance et des pommes Golden pour le dessert. Quitte à avaler des kilomètres, les deux amies ont leur charcutier préféré, primé dans les concours agricoles comme en témoignent ces plaques. Nous prenons quatre tranches de jambon sec de pays et quatre tranches de sac bardin. Ultime détour pour acheter crème, beurre et farine. En cuisine, au cœur de ce repas, un plat symbolique, le patia, à base de pommes de terre. Ce plat traditionnel forézien est une recette qui se transmet de mère en fille depuis le Moyen Âge, un kilo de pommes de terre noyés dans un litre de crème et 80 grammes de beurre. Laissez mijoter au moins cinq six heures à feu extrêmement doux. En entrée, vous avez du sac bardin sur son lit de doucet. Pour le dessert, place au pâté aux pommes et sa glace verveine. TF1 | Reportage A. M. Blanchet Boucher, X. Boucher