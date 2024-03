Quatre à table : la finger food à l'honneur

Si manger avec la main n’est plus une offense à la bienséance, c’est même devenu un art de vivre. Nous confions cette nouvelle tendance au chef Victor Guillamet. Pour le menu, il a fait une commande spéciale de petits pains à la boulangerie. On récupère ensuite les légumes pour l’entrée et le plat : des brocolis, du pois chiche, des oignons roses, de la cébette, du citron et de la coriandre. Le dernier achat, c’est de la volaille. Enfin, du chocolat et de la crème chantilly sont ajoutés au panier. Dans la cuisine, on commence par l’entrée : guacamole de brocoli et falafel. Pour ce dernier, il faut mixer le pois chiche sec avec de l’ail, de la coriandre, du cumin et du paprika, les mouler à la main, puis les frire à l’huile. Les brocolis sont cuits dans l’eau bouillante, puis mixés avec de l’huile d’olive, de la moutarde et du citron. Pour le plat, Victor associe pomme, curry, coriandre et poulet. Le mélange, recouvert de cébette, servira de garniture au pain. Le plat est accompagné de frites de patate douce. Pour le dessert, six œufs, du sucre, du chocolat fondu et de la farine sont mélangés pour faire du brownie au chocolat. La pâte va au four pendant dix minutes à 170 degrés. À table, on peut oublier les couverts en dégustant avec les doigts. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon