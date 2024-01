Quatre à table : le cari, un plat traditionnel créole

Au cœur de l'océan Indien, l'Île de la Réunion est sans doute l'un des endroits où le vivre-ensemble prend tout son sens, notamment à travers sa gastronomie métissée. L'un de ses meilleurs ambassadeurs, c'est André Béton, ancien artiste peintre et passionné de cuisine créole. Le principe de notre défi est de faire un repas avec 30 euros, de l'entrée au dessert. C'est un sacré défi, se nourrir à la Réunion coûte en moyenne 30% plus cher que dans l'Hexagone. Acheter des fruits et des légumes ici permet entre autres de limiter les coûts. Pour commencer, nous achetons quelques ingrédients du plat principal : des oignons, de l'ail et un peu de gingembre. Nous prenons ensuite trois mangues pour notre dessert. Pour notre entrée et notre plat, nous avons besoin de tomates pour réaliser nos sauces. Après avoir pris un concombre, direction le stand d'une épicerie pour y acheter du maïs concassé. Pour notre cari poisson, il faut 850 grammes de thon. Il nous reste juste de quoi acheté quelques pommes de terre pour l'accompagnement. Il ne reste plus qu'à aller en cuisine. TF1 | Reportage A. Barth, M. Robert