Quatre à table : menu surprise pour le chef

Ce sont les consommateurs qui décident des ingrédients pour Lucas Tricot, qui va devoir concocter une entrée, un plat et un dessert pour 30 euros. Direction le rayon primeurs, qui revêt ses plus belles couleurs. Nos premières acquisitions : des cébettes, des tomates et des asperges blanches. C’est ensuite devant l’étal du poissonnier que notre chef souhaite s’arrêter pour acheter du maquereau. Puis, il acquiert des abricots et un petit fromage de chèvre. En cuisine, Lucas laisse venir l’inspiration. On commence avec une salade de tomates ancienne. On ajoute la cébette poêlée, quelques feuilles de capucine, et voilà une entrée goûteuse et raffinée. Pour le plat, on prépare les asperges. Ensuite vient le tour du maquereau : une partie en tartare avec le reste des cébettes et le jus d’un citron, l’autre cuite au chalumeau, arrosé d’un bouillon infusé avec les restes de poissons. Enfin le dessert : le fromage est battu avec de la crème liquide. Après, on dépose les abricots avec un peu d’huile d’olive et du thym citronné. Au menu : tomates grillées aux cébettes, cuit/cru de maquereau aux asperges et bouillon, et crème de chèvre aux abricots, miel et thym citronné. TF1 | Reportage M. Fiat et S. Boey