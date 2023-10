Quatre à table : petits plats en équilibre avec trois ingrédients

Laurent Mariotte partage son temps entre Paris et sa ville natale, Épinal. C'est là qu'il travaille sur ses livres de recettes. Nous essayons donc un repas avec seulement trois ingrédients pour notre Quatre à table. Au marché, nous prenons des carottes, une orange, de la coriandre, des pommes de terre et des bananes. Ensuite, nous achetons des moules de bouchot et une pâte feuilletée. En cuisine, nous préparons un velouté de carotte à la marocaine avec trois ingrédients, le tout rehaussé d'une gousse d'ail. En dessert, nous concoctons une tatin de banane à recouvrir d'une pâte feuilletée et à enfourner pendant une demi-heure. On y ajoute un zeste de citron vert pour amener un peu de soleil à la maison. Pour le plat principal, nous cuisinons des moules, de la coriandre et des pommes de terre qui font office de garniture. Vous devez tailler les pommes de terre grossièrement comme des frites avec de l'huile d'olive avant de les mettre au four à 180 degrés. Les moules, elles, cuisent instantanément puis on ajoute de la crème liquide et du curry. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet