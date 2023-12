Quatre à table : un menu composé d'ingrédients d'une localité

Philippe Perrichon, maire de La Groutte (Cher), va nous concocter un menu avec des ingrédients qui sont tous produits à moins de 20 km à la ronde. Lors des courses, nous prenons de la sucrine du Berry, des oignons, du chou rouge et des pommes. Nous prenons également deux filets de poulet et une carcasse. Nous terminons nos courses avec un crottin de chèvre frais, une plaque de beurre, de la crème et une orange. En cuisine, nous commençons par l'entrée à base de sucrine du Berry. Dans une cocotte, nous faisons revenir notre oignon avec du beurre et nous ajoutons les morceaux de courge. La carcasse de poulet, elle, se transforme en bouillon utilisé pour faire cuire la sucrine. Nous mixons ensuite de la crème ainsi que du fromage frais, et la soupe est prête. Pour le plat principal, nous découpons de fines bandelettes de chou rouge. Elles sont ensuite plongées une minute dans l'eau bouillante afin de les assouplir. Nous préparions aussi les filets de poulet, que nous garnissons dans les lamelles de chou à enfourner pendant quinze minutes. Pour le dessert, les pommes épluchées sont découpées avec quelques zestes d'orange. Et nous faisons caraméliser le tout. TF1 | Reportage M. Guénégan, X. Boucher