Quatre à table : un menu consacré à la framboise

Route des framboises, cela ne s’invente pas. C’est l’adresse du restaurant du chef Hubert Chanove. Il s’approvisionne chez la dernière productrice du village. Elle les cultive avec un soin quasi-maniaque. Pour tout le repas, le chef prend une barquette de 500 grammes, pour 7,50 euros. On prend ensuite la direction du marché d’Annemasse (Haute-Savoie). On y prend des tomates à coulis, une botte de cébettes, un concombre et un tout petit fenouil. Des courgettes bio et des œufs sont ajoutés au panier pour le plat principal. Chez le fromager, une spécialité locale à base de petit-lait et une brique de lait de montagne. On termine le marché avec une brioche gourmande : le Saint-Genix. Dans la cuisine, les courgettes vont passer quelques instants dans l’eau bouillante puis être farcies avec le fromage de chèvre et un mélange étonnant de framboise, d'huile d’olive et de cébettes. Avec un peu d’adresse, le cannelloni prend forme. Pour lui donner du peps, une vinaigrette 100% framboise. Pour l’entrée, un gaspacho de tomate. À sa base, on ajoute du fenouil, du concombre, des framboises et des tomates. Une délicieuse association pour une entrée acidulée et rafraîchissante. Pour finir, une brioche perdue, croustillante à l’extérieur, mais moelleuse à l’intérieur. De l’entrée au dessert, toute la saveur du soleil dans l’assiette. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat