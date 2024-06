Quatre à table : un menu généreux de la Provence

Notre chef Gui Gedda se livre à un défi : réaliser un menu pour quatre personnes à 30 euros. Pour l'entrée, direction la poissonnerie. Quatre belles sardines pour moins de deux euros. Pour le plat, qui dit Provence dit ratatouille et ses légumes colorés. Le tout pour 12,67 euros. Pour le dessert, trois abricots et un œuf pour 2,16 euros. À la boulangerie, du pain pour accompagner les sardines. Et une dernière halte au supermarché pour ne pas rater le gâteau à l'abricot, coût : 9,27 euros. Passons maintenant aux choses sérieuses. D'abord, la préparation de notre plat : une ratatouille authentique. Une astuce, passer le poivron au feu pour le peler avec efficacité. Il faut ensuite tailler en petits morceaux les courgettes, les tomates, les oignons et ajouter l'ail. Sa recette, Gui la veut généreuse. Pour l'entrée, il se sert de sardines crues, baignées pendant 24 heures dans une marinade dont il a le secret. Le dessert, un gâteau à l'abricot rapide à préparer. Il nous reste plus qu'à déguster sous le soleil enveloppant de la Provence. TF1 | Reportage S. Boujamaa, H. P. Amar