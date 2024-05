Quatre à table : un menu parfumé aux fleurs et aux herbes aromatiques du Cotentin

Le chef étoilé Mickaël Marion nous a donné rendez-vous dans les marais du Cotentin, là où il a grandi. Avant d’aller au marché, il propose de faire la cueillette au cœur du parc naturel régional. Il y cueille de la consoude, du plantain et des fleurs d'aubépine. On prend ensuite la direction du marché où l’on achète des moussettes, une variété d'araignées de mer. Ensuite, 150 grammes de caillé, quatre côtes de cochon, une barquette de fraise et deux tranches de rhubarbes sont ajoutés au panier. Notre cuisine du jour est installée juste à côté du marais. On commence par équeuter les herbes pour un bouillon dans lequel les moussettes vont être cuites au feu de bois. Les côtes de cochons et des pommes de terre du potager sont grillées. Les crabes sont décortiqués, disposés dans une coquille, servis avec le bouillon du marais et décoré avec des fleurs. Pour le plat, il suffit de dresser les côtes de cochon avec les pommes de terre grillées. En dessert, la rhubarbe est découpée, cuite dans une eau sucrée, puis passe sur les braises. Elles sont disposées avec les fraises sur le caillé. Ce dessert sera la dernière touche boisée pour ce menu au cœur du marais. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby