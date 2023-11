Quatre à table : un menu qui sort de l'ordinaire

Stéphanie Cuq est une figure pittoresque de la gastronomie limousine. Chez le charcutier ambulant, nous prenons de la fraise de veau pour le plat principal. Puis, nous achetons un pot de crème de châtaigne pour le dessert. Pour l'entrée, Stéphanie souhaite de la poitrine séchée. Dernière étape, les fruits et légumes : des oignons rouges, des pommes de terre, des pommes, et enfin un potimarron. En cuisine, priorité à la soupe au potimarron. Pour garder de l'épaisseur à la soupe, on ne l'épluche pas. Il faut les couper en gros morceaux d'un côté et en petits dés de l'autre, avant d'éplucher les oignons rouges. Pour libérer les parfums, il faut tout faire revenir dans une casserole avant de verser l'eau. Sur la soupe, du croquant avec le lard grillé, et les petits dés du potimarron cuits dans le lard. Au plat principal, dans un bouillon épicé, les carottes d'abord, puis les pommes de terre, et à la dernière minute, la fraise. Un plat d'une rare finesse à condition qu'elle soit bien dégraissée. Pour le dessert, un lit de pommes bien dorées accueillera un moelleux à la châtaigne. La clé du succès, des blancs aussi onctueux que la crème et pas plus de dix minutes au four. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, A. Pocry