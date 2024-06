Quatre à table : un menu tout abricot qui fait entrer le soleil

Sentez-vous ce parfum d'été qui s'échappe de la Drôme provençale ? Pour notre chef Sylvain, il a la saveur de l'abricot. Il relève le défi pour réaliser un menu à quatre à moins de 30 euros. Le bonheur est dans les abricotiers, à deux pas de chez lui. Et il a déjà de l'inspiration pour une entrée. Un kilo d'abricot nous coûte trois euros. Nous achetons ensuite deux fromages de chèvre pour quatre euros. Puis quatre truites pour douze euros, accompagnées de pommes de terre, d'un peu d'oignon pour les assaisonnements et d'un bon bouquet de salade, le tout à 9,70 euros. Enfin, nous terminons avec l'achat de quatre œufs pour 1,20 euro. Il ne nous reste que dix centimes. Dans la cuisine, on s'attaque à l'entrée. On coupe les abricots en deux et on les garnit de fromages de chèvre. On les enfourne à 180 degrés. On prépare ensuite le plat. Une astuce, cuire le poisson avec une feuille d'aluminium. Pour le dessert, on monte les blancs d'œuf en neige pour les disposer sur des abricots simplement mixés. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy, Q. Russel