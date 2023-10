Quatre à table : un menu tout cake

Alexandre est un chef qui ne cuisine qu'avec des produits locaux. En cette saison, on peut encore se régaler parce que les légumes nouveaux viennent d'arriver. Vous avez des pommes de terre primeurs, des oignons et des carottes. On ajoute du basilic et du persil, très utiles pour la saison. Et enfin, des poires. Pour accompagner le cake de l'entrée, on prendra un chèvre frais. Pour le plat, on prendra un morceau de paleron de bœuf. En ce qui concerne la farine qu'on utilisera dans chaque recette, la T65 fera l'affaire. N'oublions pas les petits jus de rhubarbe. Pour l'entrée, il nous faut du basilic et du persil finement ciselés, trois œufs, 100 grammes de farine, un peu d'eau et de la levure. Pour le plat, il nous faut deux œufs, 60 grammes de miel, le mélange de quatre épicés du sucre, et l'on réserve le tout. En attendant la cuisson, on fait revenir le paleron de bœuf avec un oignon. Pour le dessert, on prend le même mélange du cake. On y ajoute du miel et on coupe les poires en quartiers avant de les faire rôtir. Le cake en entrée, en plat, en dessert, tout aux couleurs d'automne. Un plaisir local et de saison très régressif. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier