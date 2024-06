Quatre à table : un pique-nique en montagne

Un pique-nique en montagne, c'est bien, l'emporter comme autrefois, bien sanglé dans un panier d'osier, c'est encore mieux. Nous nous rendons chez notre productrice pour chercher du fromage et de la crème de brebis. Ensuite, direction le marché de Chamonix. Chez le poissonnier, on commande une truite de Savoie. Sur les étals, on prend une tomate, des pommes de terre, des oignons, des échalotes, de l'ail, quatre œufs, une barquette de fraises, un citron et quelques fines herbes. Passons en cuisine. Pour commencer, des rillettes de truite fumée façon apéritif. Cela commence comme un tartare, et l'autre moitié du filet est pochée quelques instants. Puis, on va l'émincer. On ajoute le fromage de brebis, la ciboulette et le citron, on mélange le tout et en un quart d'heure, un bocal maison pour toute la famille. Pour le pain, il nous faut de la farine, de l'huile et de l'eau chaude. Des galettes généreusement garnies avec une omelette, des pommes de terre, une tomate et des épices. Une base de crème de brebis à la menthe les rendra moelleux. Pour le dessert, place à un combo de jolis fruits et légumes : petits pois et fraises acidulés, agrémentés de crème de brebis. TF1 | Reportage E. Tran, J. Clouzeau