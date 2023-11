Quatre à table : un repas tout soupe

Son compte Instagram s’appelle "Plus une miette". Émilie Franzo, styliste culinaire, y partage ses recettes et ses assiettes coup de cœur. Elle s’amuse aussi à réveiller les grands classiques de la cuisine française au fil des saisons. Au marché, elle prend 250 grammes de champignons variés, 100 grammes de noix et 250 grammes de châtaignes. Pour le plat, elle achète quatre beaux panais pour une soupe rustique, plus épaisse. Pour parfumer l’entrée, une carotte, de la ciboulette et un morceau de gingembre sont ajoutés au panier. Pour le dessert, quatre belles poires feront l’affaire. Un citron donnera aux poires un petit goût acidulé. Pour l’accompagnement, une tartine gourmande avec un grand classique : le brie. Dans la cuisine, pour commencer, les champignons sont nettoyés à la brosse ou avec un torchon humide, jamais sous le robinet. La recette est simple, colorée et pleine de vitamines. Les légumes sont mijotés pendant un bon quart d’heure. Pour le plat principal, ce sera une soupe de panais aux châtaignes. Avec une cuillerée de miel, le mélange donne une soupe onctueuse et suave. Une tartine sucrée-salée l’accompagnera. On va terminer le repas avec un dessert léger mais gourmand, de la poire baignée dans un doux sirop. TF1 | Reportage É. Tran, B. Lachat