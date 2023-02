Quatre ans après, ils attendent toujours leur logement !

Les propriétaires ont acheté sur plan dans une résidence de Marseille (Bouches-du-Rhône) il y a plus de quatre ans. Ils n'ont jamais pu accéder à leur logement. De la résidence, ils n'ont que des photos issues des plaquettes d'agences immobilières. La date de livraison est continuellement repoussée, de six mois en six mois. Michel Ohayon, le promoteur, est entre autres propriétaire de Camaïeu et Go Sport. Sa société n'a pas payé entièrement les constructeurs, les travaux ont donc été arrêtés net. Le bâtiment semble totalement à l'abandon. Les acquéreurs sont à bout de souffle, certains peinent à se loger par ailleurs. Marie Alonso, elle, rembourse plus de 1 500 euros de crédit chaque mois. Elle a dû s'installer chez son fils de 28 ans. Elle vit au milieu des cartons, jamais déballés depuis plus de deux ans. "Arrivée à 55 ans et être hébergée par son fils, ce n'est vraiment pas une situation confortable", exprime-t-elle. Le promoteur ainsi que les constructeurs n'ont pas répondu à nos demandes d'interviews. Une procédure judiciaire est en cours. TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot, N. Carme