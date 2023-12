Drame familial à Meaux : une mère et ses quatre enfants tués, le père interpellé

Une scène de crime d'une très grande violence, c'est ainsi que le procureur de la République décrit ce que les policiers ont découvert lundi dans cet immeuble. Une mère et ses quatre enfants, âgés de neuf mois à dix ans, retrouvés morts, certains tués à l'arme blanche. Ce sont ses voisines et amies, qui les premières, se sont inquiétées. Elles devaient passer le réveillon ensemble. Mais silence, aucune nouvelle, l'une d'elles envoie alors son fils. La seconde amie décide à son tour de se rendre sur les lieux. Voyant du sang sur la poignée de la porte, elle appelle de suite la police. Très rapidement, l'enquête s'oriente vers le père de famille. Ayant quitté l'immeuble dimanche peu après 20 heures, les policiers décident alors de surveiller le domicile de chacun de ses parents, l'un à Garges-lès-Gonesse, l'autre à Sevran. C'est ici qu'il a été interpellé tôt ce mardi matin. L'homme est âgé de 33 ans, de nationalité française et connu pour des violences conjugales. Ce mardi matin face aux enquêteurs, il évoque son mal-être et sa dépression. Le père de famille est actuellement hospitalisé sous le régime de la garde à vue. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Maillochon, J. Quancard