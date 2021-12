Quatre jours d’inondations éprouvantes à Merville

A l'intérieur de la maison, tout est encore sous l'eau. Les dégâts sont considérables. Mais au bout de quatre jours sans rien pouvoir d'autre que d'espérer que les niveaux baissent, Martine est épuisée et totalement découragée. Merville (Nord) se situe au croisement de plusieurs cours d'eau qui sont tous en crue et les sols ne peuvent plus rien absorber. Une vingtaine de maisons sont inondées et cela va continuer encore quelques jours. La maison de Sébastien, elle, se situe dans l'une des rues les plus touchées de Merville. Sans hésiter, son voisin et ami l'a recueilli avec sa femme et ses deux enfants. Ils resteront ainsi le temps qu'il faudra. Un refuge essentiel où chacun trouve beaucoup de réconfort. De cinq, la famille passe donc à neuf mais l'on s'y adapte. La décrue a commencé mais elle est très lente. Dans certaines rues, il y a encore 50 centimètres d'eau. Mais la crainte des habitants sont les précipitations à venir. Il devrait en effet se mettre à pleuvoir ce jeudi après-midi dès 14h. TF1 | Reportage G. Delobette