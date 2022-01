Quatre lycéens tués dans un dramatique accident dans le Jura

Les élèves sont entrés en classe avec le cœur lourd ce jeudi matin après avoir appris la mort de quatre de leurs camarades : "on est tous sous le choc quand on a appris la nouvel", "je connaissais une des filles en terminale, je partageais des cours de sport avec elle et c'est vrai que ça va faire un grand vide puisque c'était une fille très dynamique toujours avec le sourire". Revenons sur les faits. L'accident a eu lieu mercredi vers 17h près du lac Chalain. Ils étaient cinq dans la voiture, dont quatre mineurs. La conductrice de 19 ans aurait perdu le contrôle sur une plaque de verglas puis, le véhicule a chuté de dix mètres avant d’atterrir dans le lac. Un des passagers a réussi à appeler les secours et est aujourd'hui hors de danger. Les quatre autres jeunes n'ont pas survécu. Au lycée Paul-Emile Victor, une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les élèves. Face au drame, c'est toute la ville de Champagnole (Jura) qui est endeuillée. "C'est triste", "On est choqué", lancent ces habitantes. Une enquête a été ouverte pour déterminer concrètement les circonstances de l'accident. TF1 | Reportage S. Agi, T. Gathy