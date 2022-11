Quatre mois après la grêle, ils vivent toujours sous une bâche

Le plafond de Séverine, rongé par la moisissure, est dans le même état depuis plus de quatre mois. Dans les chambres, on a le même constat. Elle a dû y retirer la totalité du plâtre qui s'effritait sur le lit de sa fille. Une seule pièce est vivable, mais en novembre, sans isolation, elle ne chauffe que le soir. Le 20 juin dernier, un épisode de grêle violent s'est abattu sur la commune. Ces images ont été tournées les jours suivants. Quatre mois après, rien n'a vraiment changé. Ribérac est toujours à l'arrêt. Dans le café du palais, ce n'est plus possible de manger en salle. Celle-ci menace de s'effondrer, et son patron ne peut plus travailler. En effet, depuis la grêle, le café du palais est en difficulté financière. C'est parce que les procédures sont longues, les entreprises débordées, et les assureurs injoignables. Sur 52 bâtiments publics endommagés, la plupart est toujours fermé. Nicolas Platon, le Maire de Ribérac, affirme que la mairie est en contact quotidiennement avec les assurances, mais c'est rester sans réponse, ce qui fait désespérer les administrés. Déjà estimé a quinze millions d'euros, le montant des réparations des bâtiments communaux pourrait bien s'alourdir avec l'arrivée des pluies hivernales. TF1 | Reportage S.Petit, C.Devaux