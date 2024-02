Quatre mois après la tempête, que faire du bois ?

Presque quatre mois après le passage de la tempête, le paysage d'une forêt est encore bien dévasté et les esprits encore marqués. La promenade matinale d'Yves et René près de ce bois relève parfois d'un parcours du combattant. "Sauter par-dessus les arbres coupés et tout, on fait de la gymnastique. Il y a des endroits qu'on évite, parce qu'on ne peut vraiment pas et d'autres où on fait très attention parce que c'est très très dur de passer", confie l'un d'eux. Par prudence, une partie du bois ne rouvrira pas avant la fin de l'été. Le temps pour les services techniques de dégager les arbres au sol. En effet, les dégâts sont colossaux. Rien que dans une forêt de 50 hectares, 500 arbres sont tombés en une nuit. Pas question de jeter ce bois, 600 tonnes de troncs ont déjà été récupérées pour être d'abord broyées. Une fois séchés, les copeaux seront acheminés dans une usine qui transforme le bois en chauffage. Seule la moitié des arbres tombés aux alentours de Brest (Finistère) a pu, pour l'instant, être transformée. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte, M. Pirckher