L'herse anti-recul d'une station-service a crevé mes pneus, ce dispositif est-il légal ? Le 13H à vos côtés

Éric a roulé sur une herse anti-recul dans une station-service et s’est retrouvé avec quatre pneus crevés, et 700 euros de dégâts. Une mésaventure qui arrive bien plus souvent qu’on ne le pense. Thierry Coiffier vous l'explique sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau