Quatre saisons en Champagne

Nous traversons la commune d'Aÿ-Champagne (Marne), seulement 5 000 habitants, mais près d'une trentaine de maisons de champagne. Depuis 1882, elles sont regroupées au sein d'un syndicat pour protéger un savoir-faire. L'hiver marque le début d'un cycle. Pour freiner un développement anarchique et rapide, la vigne est taillée afin de favoriser la croissance des futures grappes. Le froid cinglant n'empêche pas Maxime de se livrer à ce travail indispensable, la qualité du vin se joue dès cet instant. Sur la côte glaciaire, c'est le printemps. Avec lui est venu un instant suspendu, il dure moins d'une semaine, infime à l'échelle d'un cycle de production. Les premières grappes fleurissent. La croissance et la saveur des grappes puisent leur origine en pleine terre, et plus bas encore. Pour le comprendre, il faut se rendre dans les sous-sols, suivre Michel Davesne, chef de caves. À 30 mètres sous la surface, creusés dans la colline, trois kilomètres de galeries permettent aux bouteilles de vieillir dans des recoins opportunément appelés "berceaux". TF1 | Reportage S. Renouil, W. Wuillemin, F. Jolfre