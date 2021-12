Quatre trésoreries vont fermer définitivement en Dordogne

Elle a beau être hébergée dans un monument du patrimoine de Montignac, la trésorerie ne verra pas l'année 2022. Pour le maire comme pour les habitants de cette commune de 2 700 personnes, c'est une déception. "Si un jour j'ai besoin d'avoir un conseil, je n'aurais plus personne à qui m'adresser, ou alors, il faudrait que je me déplace. Mais où ? Je ne sais pas pour l'instant. Quand on est vieux, ce n'est pas toujours facile de se déplacer", confie Daniel Vacelet, retraité. A la fin de l'année, ce sont quatre trésoreries qui fermeront leurs portes en Dordogne. Trois autres avaient déjà fermées l'été dernier dans le département. Conséquence de la réorganisation des services, regroupés dans les grosses agglomérations comme Sarlat et Périgueux et reportés aussi sur les maisons France services comme celle-ci, à la charge des communautés de communes. Pour le maire de Terrasson, la pilule a du mal à passer. Les habitants de Terrasson, eux, n'y voient aucun avantage . Pour rejoindre la trésorerie la plus proche, il faudra faire 40 minutes de route dès le 1er janvier. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux