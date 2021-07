Quatrième étape du déconfinement : ce qui change ce mercredi 30 juin

On va pouvoir retrouver presque tous nos lieux de vie à 100% de leur capacité d'accueil. C'est fini le siège sur deux dans les théâtres et les cinémas. Les salles de sport, les restaurants et les musées peuvent à nouveau retrouver la grande tablée à partir de ce mercredi. En effet, la règle des six à table est levée. Pour les mariages, on peut inviter autant de personnes que l'on souhaite. Cet été, tous les concerts et les festivals vont pouvoir avoir lieu sans aucune limite de participation. Mais s'ils se déroulent en intérieur, la capacité est encore limitée à 75%. S'ils réunissent plus de 1 000 personnes, un pass sanitaire est de mise. Ainsi, les participants doivent se faire vacciner ou effectuer un test avant de s'y rendre. Les règles deviennent aussi plus souples en entreprise à partir d'aujourd'hui. On peut à nouveau se réunir à table sans aucune jauge à la cantine. Quant au port du masque, il reste obligatoire dans les bureaux. Mais si on se trouve à plus de deux mètres d'un collègue, on peut l'enlever.