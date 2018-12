La quatrième journée de manifestation des gilets jaunes a fait de nombreux dégâts

Plus de 2 000 personnes ont été interpellées pendant la manifestation des gilets jaunes du 8 décembre 2018. À Paris et dans plusieurs grandes villes, les dégâts ont été considérables malgré un changement de stratégie des forces de l'ordre. À Marseille, dans le quartier du Vieux-Port, plusieurs magasins ont été vandalisés. Dans le centre-ville de Bordeaux, 29 barricades en feu ont été recensées et un engin de chantier a été détruit. La ville n'a jamais été aussi touchée depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.