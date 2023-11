Quatrième montée des eaux : le calvaire des sinistrés

L'eau a encore tout emporté dans cette entreprise de menuiserie. Car c'est la quatrième crue ici en douze jours. Les dégâts sont considérables et les six salariés sont à bout de force. "On est à l’abandon total", confie le gérant. C'est la Liane qui a débordé et submergé ces trois communes du Pas-de-Calais. La maison de Sylvie a de nouveau été inondée dans nuit de mardi. A l'intérieur, il ne reste plus rien, son électroménager est noyé et elle n'a plus beaucoup de force pour nettoyer : "on en est arrivé à la quatrième crue et là franchement, il y en a ras-le-bol (...) tout le monde est épuisé". A 22 heures mardi soir, Tony a été surpris par une montée très rapide de l'eau. Il s'est décidé à partir de chez lui à la hâte pour sa propre sécurité. Au même endroit, les pompiers ont évacué une famille, mais d'autres ont voulu rester, comme ce chef d'entreprise qui ne peut pas se résoudre à partir. La décrue a déjà commencé, mais les prévisions météo à partir de jeudi prévoient de fortes précipitations. Beaucoup s'interrogent ici sur la viabilité des maisons face à une nouvelle inondation. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez