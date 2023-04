Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir ?

Sur le marché de Nolay (Côte-d'Or) ce lundi matin, soyons franc, l'allocution du président n'est pas de toutes les discussions. Et pourtant, certains l'attendent avec plus ou moins d'espoir. Emmanuel Macron devrait tenter d’apaiser les tensions, regagner en popularité auprès des Français qui ont vécu la réforme des retraites comme un passage dans le pays. La réforme des retraites a beau être adoptée, elle ne passe pas auprès de certains Français. Les travailleurs du secteur de la restauration sont inquiets par l'augmentation de l'âge de départ. "Je ne me vois pas à 65 ans à être encore dans une cuisine", se plaint une restauratrice. Dans un café de Nolay, c'est surtout des mesures contre la vie chère qu'on demande "Puisque tout a augmenté, on n'y arrive plus. Et je crois que c’est beaucoup de Français qui ont du mal", dit une cliente. Emmanuel Macron devrait dresser un carnet de route pour les prochains mois, en insistant sur le pouvoir d'achat, la santé et l'éducation. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin