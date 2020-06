Qu’attendez-vous du discours de Macron dimanche ?

A Marseille (Bouches-du-Rhône) comme dans toute la Provence, le virus circule de moins en moins. Même si les habitants sortent encore masqués, beaucoup espèrent retrouver plus de liberté. D'ailleurs, certains Marseillais souhaiteraient l'annonce d'un déconfinement total lors du discours du chef de l'Etat dimanche prochain. Pour d'autres par contre, l'heure est au bilan. Mais quelles que soient les décisions d'Emmanuel Macron, les Français ont hâte de retrouver une vie normale.