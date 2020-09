Qu'attendre du plan de relance ?

Le plan de relance est très différent des traditionnelles mesures de relance de la consommation qu'on a connues. Il permet de moderniser l'Hexagone et ses entreprises, en investissant notamment dans les nouvelles technologies. Il vise également à rénover les bâtiments publics et à former les Français à de nouveaux métiers. Ce plan a pour objectif d'améliorer les fondamentaux de l'économie bien que ses impacts seront cependant progressifs.