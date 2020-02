Que change la réforme du bac pour les Terminales option ski ?

Avec le nouveau bac qui s'appliquera en 2021, les lycéens skieurs ne savent plus où donner de la tête. D'abord, leurs notes de la classe de première, obtenues avant la réforme, compteront pour le bac. Ensuite, ils devront d'ici 2021 apprendre le nouveau programme en trois trimestres au lieu de six, car le reste du temps ils sont sur les pistes. Malgré leur désarroi, ces lycéens devront passer le nouveau bac en 2021 s'ils ne veulent pas être pénalisés dans leurs études supérieures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.