Que contient le projet de loi retraite présenté en Conseil des ministres ?

Un peu partout dans le pays, les syndicats ont organisé des actions pour signifier leur hostilité à la réforme des retraites. Celle-ci vient pourtant d'être adoptée en Conseil des ministres. Le projet de loi sera ensuite examiné à l'Assemblée nationale en mi-février. Après deux ans de négociations et sept semaines de contestations, il est à présent temps d'en connaître le contenu. Qui sont concernés ? Qu'est-ce qui va changer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.