Que cultiver et récolter au jardin en septembre ?

Pour Daniel, c'est l'heure des dernières récoltes d'été. Quand les températures baissent, les tomates ne vont plus mûrir. Il est temps de nettoyer la parcelle et d'éliminer les pieds qui, cet été, ont subi le mildiou. Chez Pierrot, les rangs de tomates sont encore bien fournis. "J'en ai ramassé 53 kilogrammes", a-t-il affirmé. Les cinq traitements à la bouillie bordelaise ont porté leur fruit. Ces tomates vertes de fin de saison ont une destination toute trouvée. "J'en donne beaucoup pour faire de la confiture", a-t-il ajouté. Signe que l'automne approche, butternuts et potimarrons promettent une belle récolte. "C'est mûr quand les feuilles sont archi-sèches et que le pédoncule commence à se fissurer", explique Daniel. Pour préparer les saisons suivantes, il faut penser à quelques semis et plantations. Renouveler les fraisiers, semer les épinards, il est trop tôt pour ranger les outils. De quoi profiter encore du plaisir de jardiner et des couleurs des dahlias, dernières fleurs de l'été.