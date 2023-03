Que deviennent les 150 000 armes restituées ?

Dans une voiture, on trouve une cargaison un peu particulière. Au total, il y a 70 armes collectées par la police dans la région de Rouen. Des fusils, des pistolets et des revolvers qui vivent leurs dernières heures, car ils vont être détruits. Le processus est fastidieux, mais essentiel. Ils vont procéder au déboisage et à la dépollution des armes. Ce jour-là, c'est Yann qui réalise l'opération. Entre fin novembre et début décembre de l'année dernière, 150 000 armes ont été collectées dans le pays. Près de 99% d'entre elles ont été détruites, le reste ayant une valeur historique est conservé. Ces armes font désormais partie du patrimoine français. Et c'est au Musée de l'Armée des Invalides à Paris que vont être transférées provisoirement une majorité d'entre elles. "Tous les musées vont venir et faire un peu leur marché. Ils vont choisir celles qui les intéressent", explique l'adjudant-chef Olivier. Une centaine de musées français se sont déjà manifestés. TF1 | Reportage T. Misrachi, G. Parrot, J. Berville