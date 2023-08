Que doit-on faire en cas de panne juste après l'achat d'un véhicule ? Le 13H à vos côtés

Comment ça se passe quand le véhicule tombe en panne juste après la vente ? En matière de vente de véhicule d'occasion entre particuliers, il y a une garantie importante appelée "la garantie des vices cachés". Le vice caché est un défaut grave qui empêche l'usage normal du véhicule et qui n'était pas visible au moment de la vente. Pour savoir que le dysfonctionnement existait déjà avant, on ne répare pas, on fait appel à un expert pour examiner le véhicule. Alors, l'expert va estimer si le défaut est préexistant ou pas. Si c'est le cas, alors le vice est caché. Si les réparations sont déjà faites, ça ne sera pas facile de prouver que le vice était caché avant la vente. Si l'acheteur arrive à faire reconnaître que le vice était caché avant la vente, il est en droit d'exiger l'annulation de la vente. Sinon, il a aussi droit à une réduction sur les prix de l'achat à la hauteur des litiges. T. Coiffier