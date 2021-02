Que donne le carnaval version Covid à Venise ?

Jamais le Carnaval de Venise n'a été autant masqué. Sur la place Saint-Marc, le soleil est au rendez-vous et les irréductibles aussi. Cette année 2021, ce sont les habitants qui défendent le cœur du carnaval. En temps normal, un demi-million de personnes se pressent masquées et déguisées. Pour cette édition, les visiteurs ne sont pas si nombreux. De plus, les déplacements sont toujours interdits entre les régions italiennes. Quant aux étrangers, ils ne peuvent venir qu'avec un test négatif. Le rêve vénitien pour le monde entier passe d'abord par des déguisements. Ce sont les artisans qui les confectionnent avec patience depuis des décennies. Dans un atelier, on travaille depuis 40 ans pour le carnaval, mais aussi pour le cinéma, le théâtre et les bals costumés du monde entier. Outre les costumes, il y a également la confection des masques, une vraie tradition qui perdure pour certains. Cette année, même s'il n'y a pas de spectacle, les petits vénitiens égaient la Sérénissime. Il flotte sur les lieux un air d'insouciance malgré les restrictions sanitaires.