Que faire contre une usurpation d'identité ? Le 13H à vos côtés

Les histoires d'usurpation d'identité peuvent concerner tout le monde. Cela peut être assez grave parce qu'une fois que vos données personnelles sont capturées, le fraudeur peut par exemple souscrire un crédit, louer une voiture, ouvrir un compte bancaire, ou alors enchaîner les infractions comme ne pas payer ses trajets SNCF. En cas d'usurpation d’identité, la première chose à faire est de porter plainte au commissariat ou la gendarmerie. A noter qu'il s'agit d'un délit punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.. Ensuite, il faut contacter la SNCF. Il y a même un service spécial pour cela. Vous envoyez le dépôt de plainte, la copie de la carte d'identité, puis un document qui atteste votre absence dans le train au moment de l'amende. Au final, si tout cela n'a pas marché, il faut s'adresser à l'officier du ministère public du Tribunal de police, car c'est lui qui peut annuler les amendes majorées et les saisies sur compte. Il faut lui envoyer une lettre recommandée et tous les documents comme ceux envoyés à la SNCF. Par ailleurs, il y a l'association "France Victimes" qui peut vous aider dans ces démarches complexes. T. COIFFIER