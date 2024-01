Que faire de ces maisons inondées ?

Sa maison est construite juste au-dessus du cours d'eau. Après les inondations de novembre, Jérémie avait reposé du carrelage et des dalles chez lui. Des travaux qui n'ont pas résisté à la nouvelle montée des eaux. Il avait avancé plus de 1 500 euros pour remettre son salon en état. Il habite cet ancien moulin avec sa famille depuis 25 ans. Mais avec les passages du courant, les fondations sont fragilisées. À Blendecques (Pas-de-Calais), l'eau redescend progressivement. Quelques heures de répit pour constater les dégâts avant de nouvelles averses. Yannick et Anthony venaient tout juste de rénover un studio, déjà inondé il y a quelques semaines. Plusieurs jours de travail pour poser du placo, de la peinture à leur frais. Quatre voisins luttent contre le courant. Parmi eux, Adrien est dépité. Il ne veut plus vivre ici et pense à déménager. Tous se redoutent de nouvelles inondations et espèrent que de gros aménagements seront engagés dans la commune au plus vite. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire