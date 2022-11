Que faire en cas de dommage sur une voiture de location ? Le 13H à vos côtés

Bernard de Saint-Gourson (Charente) a loué un fourgon. Malheureusement, il a fait une petite bosse sur le bas de caisse qui est à peine visible. À son retour, il l'a signalé et il a fait un constat. Quelques semaines plus tard, l'homme a reçu une facture de plus de 1 800 euros à payer, alors que cela vaut trois fois moins cher au garage. Que doit-il faire ? La situation n'est pas facile. En effet, avant de faire une location, les loueurs doivent verser une caution. Ils doivent la conserver en cas de dommage. Il va falloir donc la récupérer en toute ou en partie. Mais on peut également considérer l'assurance tous risques lors de la location ou encore l'assurance liée à la carte bancaire lors du paiement du frais de location. Dans le cas de Bernard, il faut demander un devis précis des réparations par le loueur. Une fois obtenu, il faut aller chez le garagiste ou le concessionnaire de la marque de véhicule de location. Puis, on devrait constater s'il y a une disproportion entre les dommages et les montants des réparations. T. Coiffier