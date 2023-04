Que faire en cas de problème de raccordement de canalisation ? Le 13H à vos côtés

Jean-Charles habite à Sallanches (Haute-Savoie). Sur son terrain, un tuyau a été raccordé au tout-à-l'égout. Son nouveau voisin voudrait s'y brancher. Celui-ci demande alors s'il a le droit de s'y opposer. Dans le cas contraire, il veut également connaître les conséquences et surtout ses droits. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est que le voisin pourrait être dans l'impossibilité technique de se connecter au réseau public. Dans ce cas-là, il a le droit d'être raccordé à ce dernier. Par conséquent, Jean-Charles est dans l'obligation de l'autoriser à le faire sur sa canalisation. La loi le lui autorise. Mais cela peut donner lieu à un dédommagement. Second cas : si le voisin n'est pas dans l'impossibilité technique, le raccordement est possible. Mais ce serait pour lui plus facile et moins cher de passer par le terrain de Jean-Charles. Dans ce contexte, il n'est pas obligé d'accepter ce raccordement. Mais comment savoir dans quelle situation il se trouve ? T. Coiffier