Que faire face à une facture d'électricité anormalement élevée ? Le 13H à vos côtés

Depuis le mois de janvier, la mère de Jean reçoit des factures de 3 000 à 4 000 euros. Son prestataire d’électricité lui promet de remplacer son compteur, mais rien ne se fait. Que peut-elle faire ? Quand on reçoit une facture anormalement élevée, il faut être méthodique. La première chose à faire est de regarder sur son contrat de fourniture d’électricité comment s’effectue le calcul de la consommation. Globalement, il y a deux méthodes : la consommation estimée et la consommation réelle. Dans le cadre d’une consommation estimée, il peut y avoir eu une erreur humaine. Voici comment savoir : il faut prendre sa facture, on regarde le relevé effectué et on le compare avec ce qui est sur le compteur. S’il y a un différence énorme, on demande à son fournisseur d’énergie de réaliser une visite de contrôle. Si l’on ne détecte aucune erreur dans le relevé, on observe si on n’a pas changé ses habitudes de consommation. Il se peut aussi que le compteur est défectueux, en particulier s’il est ancien, comme celui de la mère de Jean. Si le compteur fait un bruit anormal ou tourne d’une façon inhabituelle, on peut le signaler à son fournisseur d’électricité, afin qu’il fasse le nécessaire. T. Coiffier