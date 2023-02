Que faire face aux nuisances sonores d’une station de lavage de voitures à côté de chez nous ? Le 13H à vos côtés

Martine nous interpelle depuis Ribeauvillé (Haut-Rhin) : "Nous habitons à côté d'une station de lavage de voitures. Le bruit de ce lavage et le séchage ainsi que les odeurs nous rendent la vie impossible, sept jours sur sept, de 7h du matin à 22h. Que peut-on faire ?". Il y a un article du code la santé qui dit : "le bruit qui provient d'activités commerciales, industrielles ou artisanales ne doit pas être la cause d'un dépassement par rapport au bruit ambiant de plus de cinq décibels le jour et trois décibels la nuit". Que faire pour prouver que le bruit qui nous agace dépasse les limites ? On peut demander à la police municipale de venir faire des constations avec quelqu'un qui est équipé d'un appareil homologué ou à l'Agence régionale de santé, c'est gratuit. Entre autres, le dossier de Martine est un assez compliqué. Il y a eu des mesures qui ont été effectuées, mais elles n'ont pas montré des dépassements de seuil. La plaignante dit qu'ils ne sont pas venus au bon moment, donc on ne saura pas le fin mot de l'histoire. On espère que le dialogue va continuer avec la mairie. Précisons que Martine a acheté sa maison alors que la station était déjà là. Il va donc falloir qu'elle démontre à la justice que les activités de cette dernière se sont beaucoup développées. T. Coiffier